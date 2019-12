Intitolazione ponte a Quattrocchi. Blitz di Azione Frontale

Blitz del movimento di estrema destra Azione Frontale sul ponte pedonale sul Bisagno che collega via Moresco con corso Galliera che doveva essere intitolato a Fabrizio Quattrocchi.

In pratica gli attivisti hanno simbolicamente inaugurato il ponte la cui targa era già stata imbrattata.

Proprio Azione Frontale su Facebook scrive: “In questi giorni tutta la sinistra indignata per la volontà del Comune di intitolare una via a Fabrizio Quattrocchi perché pare che tale ponte sia intitolato ad un partigiano.

Nel frattempo il Comune ha annullato la cerimonia e non dedicherà il ponte a Fabrizio.

Sul posto già i soliti vigliacchi dei centri sociali avevano imbrattato la targa coperta e scritto sul ponte le solite ridicole frasi!

Noi custodi di un glorioso passato con questa azione abbiamo deciso di inaugurare questo ponte visto la paura di tutti di dedicare una via a Fabrizio! Questo per rimarcare che piazze e vie si dedicano agli eroi non ha chi in nome della finta libertà ha torturato, violentato, ammazzato con una ferocia criminale tantissimi Italiani loro fratelli.

Vili e banditi senza gloria, più vie dedicate agli eroi o a chi ha dato la vita per la patria!”