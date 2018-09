Intervento VVF a Cornigliano per incendio scantinato | Video

Questo pomeriggio intorno alle 17, i vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti a Cornigliano, in via Bertolotti 6, per l’incendio di uno scantinato.

Per cause in via di accertamento, i locali a piano terra di una palazzina hanno preso fuoco.

Il fumo ha invaso anche l’appartamento soprastante che, fortunatamente, non aveva persone all’interno.

Il locale è stato completamente annerito e una bombola di GPL è stata allontanata dalle fiamme e portata in zona sicura.

Sul posto è stato inviato anche il carro autoprotettori per la riserva d’aria. Non si lamentano feriti.

La circolazione sulla strada è stata chiusa dalla polizia locale alle 17. 10 perc onsentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. La strada è stata riaperta alle 18.20.