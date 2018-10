Continua senza sosta il lavoro di messa in sicurezza di parti pericolanti da parte dei vigili del fuoco di Genova al fine di smaltire al più presto le 300 segnalazioni di intervento in coda.

In supporto sono giunti con due piattaforme tridimensionali e 4 unità VVF i Comandi di Cuneo e Milano.

In particolare un albero si è inclinato contro un muro in salita San Simone ed è stata messa in sicurezza la copertura pericolante sul campanile della chiesa di S. Maria in via Cecchi.