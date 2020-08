Interruzione idrica in zona piazza Corvetto per guasto

In seguito ad un guasto verificatosi a una tubazione ex Nicolay in piazza Corvetto, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna nelle seguenti vie del Comune di Genova: via dei Santi Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole, via Gropallo, via Palestro, via Assarotti e nelle zone limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero verificarsi in via Palestro e Via Assarotti.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto e ripristinare la regolarità del servizio che è previsto nel tardo pomeriggio. Sul posto è presente la Polizia Locale.

A comunicarlo è Iren Acqua precisando che “In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorpidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.”