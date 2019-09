International Career Day: ecco le modalità di partecipazione

Da lunedì 11 a giovedì 14 novembre la sesta edizione dell’ International Career Day, ambientata presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova (Via XX Settembre 44), consentirà a chi è alla ricerca di un lavoro di trovare reali opportunità di impiego attraverso colloqui con le aziende interessate ad assunzioni nella stagione 2019/2020.

La manifestazione, inserita all’interno del programma del 24° Salone Orientamenti, registra la partecipazione di aziende appartenenti a diversi settori, con posizioni lavorative offerenti: contratti a tempo determinato, tirocini, apprendistati ma anche contratti a tempo indeterminato. Sia le imprese che i candidati possono registrarsi all’evento al link: http://www.formazionelavoro. regione.liguria.it/career-day- 2019.html

Per chi cerca lavoro è possibile iscriversi online alla manifestazione. Per gli annunci con preselezione è necessario candidarsi sul portale dedicato, mentre per quelli a colloquio libero è sufficiente (dopo l’iscrizione online) presentarsi all’evento nel giorno in cui è presente l’azienda. I candidati possono stabilire un concreto contatto con le realtà produttive, mettere in luce le proprie attitudini e motivazioni, oltre che consegnare il proprio CV.

L’International Career Day è realizzato in stretta collaborazione con le attività del portale FormAzioneLavoro della Regione Liguria, dei Centri per l’Impiego, di Eures e delle HRC delle imprese liguri e nazionali.

