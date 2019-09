New York chiama Genova. Domani convegno ai Luzzati sul mondo coop sociali

GENOVA New York chiama Genova. Domani sabato 21 settembre incontro-convegno organizzato da Legacoop Liguria sul tema “Cooperative di Comunità modello da condividere”.

Appuntamento alle ore 10 presso i Giardini Luzzati situati nell’omonima Piazza facilmente raggiungibile da Sarzano o Piazza delle Erbe via Piazza Matteotti.

Si tratta di fare il punto coast to coast sull’efficacia e l’efficienza socio-economica dell’universo mondo delle cooperative a fini sociali e delle reti di interazioni e condivisioni tra componenti attive del terzo settore.

Introduce Sandro Frega Vice Presidente Vicario Legacoop Liguria.

Intervengono Federica Scibetta della Coop. Il Cesto Genova con “Comunità locale”, Enrico Neri di Giardini Luzzati Spazio Comune con “Rigenerazione urbana”, Sara Di Paolo di Coop. Condiviso su “Co-Economy”, Anna Loscalzo di Generazioni Liguria su “Ri-Generazioni: cooperatori e imprese giovani in Liguria”, Simone Leoncini di Massoero 2000 Onlus con “Senza dimora”, Marilù Cavallero della Coop. Dafne con “Il modello cooperativo per un turismo di qualità nelle aree protette liguri”, Rafael L. Espinal Jr. Consigliere Comunale di New York, promotore del New Green Deal e responsabile del progetto di rigenerazione urbana della città di New York con “Urban re generation an community”.

Conclude Mattia Rossi Presidente Legacoop Liguria.

Info: Mariateresa Pitturru della Segreteria Legacoop Liguria, tel 010572111, e-mail segreteria.gelegaliguria.coop.

Marcello Di Meglio