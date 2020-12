Inter-Spezia, Piccolo: Un sogno segnare al Meazza

Subentrato negli ultimi minuti di gara, Roberto Piccoli ha saputo lasciare subito il segno sulla gara, realizzando il suo primo gol in Serie A alla Scala del calcio. Al termine della gara queste le sue dichiarazioni: “Ho provato un’emozione grande, sono molto contento, sia per me che per la prestazione della squadra.

Peccato per il risultato, ma se si vuole provare a raggiungere la salvezza questa è la strada da percorrere. Fare così tanto possesso palla contro una squadra come l’Inter non è da tutti, serve personalità e carattere. E’ mancato qualcosa negli ultimi metri, ma anche oggi sono stati fatti passi avanti.

Presto arriveranno punti anche contro le top del campionato, perché ce lo meritiamo e siamo un gruppo veramente forte. Siamo pronti a battagliare nella gara di mercoledì, sarà fondamentale entrare in campo determinati a fare punti”.