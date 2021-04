Inottemperanza norme anti covid, chiuso per 5 giorni locale di via Fillak

Ieri pomeriggio la Divisione di Polizia Amministrativa nell’ambito dell’attività di controllo sull’osservanza delle norme in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte degli esercenti dei locali pubblici e privati, ha contestato numerose violazioni amministrative a carico del circolo El Astillero di via Fillak a Genova.

In particolare il circolo privato si è reso inottemperante alle misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, somministrando bevande alcoliche a due clienti per il consumo nei locali al chiuso.

Il circolo è stato oggetto di chiusura provvisoria di giorni 5 al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Il circolo era già stato sanzionato per il medesimo motivo dall’UPG e SP della Questura lo scorso 2 aprile e disposta la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 5.

I clienti identificati risultavano cittadini stranieri non in regola sul territorio italiano e venivano sanzionati anch’essi poiché inottemperanti alla normativa covid-19.

Il circolo è incorso altresì in altre violazioni amministrative avendo somministrato bevande alcoliche a favore di clienti non associati e non avendo predisposto la cartellonistica prevista dalla normativa sul divieto di fumare.