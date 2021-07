Incubo in A10, chilometri di code. Genova Ovest, imbarco traghetti blocca tutto

Cantieri infiniti e disastro autostrade. Ancora una mattinata da incubo sulla rete della Liguria.

In A10 si sono registrati 11 chilometri di coda tra Varazze e il bivio per la complanare di Savona.

Sempre in A10, un Tir si è ribaltato tra i caselli di Varazze e Arenzano. Il mezzo pesante ha occupato tre corsie, lasciando libera soltanto la corsia d’emergenza: traffico bloccato con oltre 3 chilometri di coda.

A Genova traffico in tilt per la congestione agli imbarchi dei traghetti, con il casello di Genova Ovest che è rimasto bloccato (mezzi in coda in uscita per oltre 40 minuti).

Si sono quindi registrate forti ripercussioni al traffico in A7 e in A10.