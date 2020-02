Incendio nell’edificio delle poste a Savona: VVF sul posto | Video

I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in piazzale Aldo Moro per un incendio che interessato il piano superiore dell’edificio delle poste.

Dal tetto i è alzata una spessa coltre di fumo. Diversi passanti allarmati hanno chiamato i vigili del fuoco tramite il numero unico Nue 112.

Sul posto sono interventi anche gli agenti della polizia locale e della polizia di stato.

Al momento non si hanno dettagli circa le cause dell’incendio e non risulterebbero feriti, né intossicati. (un ringraziamento per il video e le foto a Salvatore)