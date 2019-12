Cagliari-Samp, Linetty: Onore la fascia da capitano

Il risultato è negativo, l’eliminazione dalla Coppa Italia brucia ma Karol Linetty non dimenticherà la gara andata in scena alla “Sardegna Arena”. «È stato un onore indossare la fascia da capitano per la prima volta in partite ufficiali – afferma al termine della partita -. Certo, volevamo e potevamo vincere questa gara. Siamo arrabbiati ma ora pensiamo al Parma e al campionato. Siamo ancora amareggiati per la sconfitta subita in rimonta in campionato ma domenica è un appuntamento troppo importante, da non sbagliare».

Forma. Il centrocampista polacco sta ritrovando la forma migliore dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box a lungo. «Questa è stata la mia prima partita intera dopo quasi due mesi – conclude -, sto meglio, ho anche provato anche cercare il gol ma non è arrivato. Come ho detto prima ora voltiamo pagina e pensiamo al Parma, giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo vincere perché quando giochiamo in casa è come se scendessimo in campo in dodici».