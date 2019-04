Incidenti nella notte a Genova: auto si ribalta, altra contro un palo

Questa notte a Genova si sono verificati due incidenti sui quali sono intervenuti gli uomini della polizia locale.

Erano circa le quattro di questa notte quando, in via Bruno Buozzi, un giovane alla guida della propria auto e con un passeggero a bordo, sembra a causa della forte velocità, ha perso il controllo del mezzo andandosi a ribaltare.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti la polizia locale e i soccorsi, ma i due occupanti hanno rifiutato le cure del 118.

Mezz’ora più tardi, intorno alle 4.30, nuovo intervento della polizia locale, questa volta in centro, in via XII Ottobre, per una Fiat 500 finita contro un palo.

Giunti sul posto, però l’auto era senza il conducente che si è allontanato prima dell’arrivo dell’auto pattuglia.

La polizia locale ha avviato, in merito, le indagini del caso.