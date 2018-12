Incidente sula A10 fra Pegli e Voltri, auto sul fianco

I conducenti sono usciti autonomamente

Ieri sera poco dopo le 19, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A10, in direzione Ventimiglia, nella Galleria Pallavicini fra Pegli e Voltri, per incidente stradale. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono urtate ed una si è messa sul fianco.

Fortunatamente i conducenti sono usciti autonomamente dagli abitacoli.

I pompieri hanno messo in sicurezza le auto e collaborato alle operazioni di ripristino della circolazione che è rimasta chiusa una quarantina di minuti.