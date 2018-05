Incidente a Prà tra moto: due centauri a terra

Brutto incidente oggi alle 19.15 circa tra le delegazioni di Prà e Pegli, all’altezza della ditta “Biomedical” in via Prà.

Due moto, apparentemente una in uscita dalla via laterale mentre l’altra sulla carreggiata a monte in direzione Savona, si sono violentemente scontrate per cause ancora da accertare.

I due conducenti sono rimasti a terra tra i pezzi rotti dei mezzi.

Sul posto sono intervenute varie unità di soccorso che hanno provveduto a prestare assistenza ai due centauri.

il traffico è rimasto bloccato sull’Aurelia per quasi un’ora, quando la polizia locale ha fatto muovere i veicoli nelle due direzioni in modo alternato.

