Questa mattina, intorno alle 10.20, i Vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Gramsci al 47r. per l’incendio di un negozio.

Dalle fiamme si è sviluppato un denso fumo che, fuoriuscito dal piano ammezzato e dalle saracinesche, ha annerito l’intera facciata del palazzo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in massa con due squadre complete e l’appoggio dell’autobotte per la riserva d’acqua.

Si è trattato di un intervento difficoltoso che è proseguito fino al tardo pomeriggio per la bonifica e le verifiche strutturali di routine.

Via Gramsci lato monte tra Ponte Calvi e via delle Fontane e la sopraelevata dapprima in direzione ponente poi in entrambe le direzioni sono state chiuse e poi riaperte.

Sul posto anche i carabinieri, la polizia di stato, la polizia locale e i mezzi del 118.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

