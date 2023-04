Incendio in un appartamento di via Gramsci a Genova. Per cause ancora sconosciute si è sviluppato un incendio in un appartamento al secondo piano all’altezza della Corderia Nazionale.

Sul posto I vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato.

Si è alzato una spessa coltre di fumo visibile anche da distante.

Notizia in aggiornamento

Via Gramsci e la sopraelevata sono state chiuse