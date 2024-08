Incendio in porto a Rapallo: gommone in fiamme, un ferito

Paura nel porto turistico di Rapallo per un incendio divampato a bordo di un grosso gommone. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’imbarcazione, causando gravi danni all’impianto elettrico e alla plancia.

L’incidente è avvenuto mentre il gommone era ormeggiato, e una persona a bordo è rimasta leggermente ustionata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, dei volontari del soccorso e della Capitaneria di Porto, che hanno prontamente domato le fiamme.

Per evitare ulteriori rischi, il gommone è stato trainato fuori dal porto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre la persona ferita è stata assistita sul posto e non sembra in gravi condizioni.