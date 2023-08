Incendio a Verezzo, evacuate alcune case

Paura per il grosso incendio boschivo scoppiato l’altro ieri sulle colline di Sanremo, a Verezzo.

Nella notte il rogo si è spostato, spinto anche dal vento, verso Ceriana.

E se i vigili del fuoco, con il supporto dei volontari della protezione civile, stanno tentando di domare un importante incendio, verso le 3 di questa notte, sono stati costretti ad evacuare diverse abitazioni di via dell’Olmo per un totale di sette persone.

Non si registrano case distrutte o persone ferite.

Gli interventi sono resi più difficoltosi a causa delle strade che risultano strette e delle zone impervie.

Per questo motivo è intervenuto l’elicottero regionale ed è stato richiesto l’intervento del Canadair.

Sui social, in merito alle fiamme a Cave di San Giorgio, il sindaco di Taggia Mario Conio parla di azione dolosa: “Tutto fa pensare che l’incendio abbia avuto una matrice dolosa. Non riesco a trattenere lo sdegno e la pena che provo nei confronti di chi, non si comprende per quale scopo, semina morte e desolazione.

Mi piace controbattere a questa miseria umana con esempi di virtù quali quelli dei volontari di Protezione civile, permettetemi in tal senso un ringraziamento alla nostra squadra comunale e a tutte quelle che sono accorse in nostro aiuto, ai nostri vigili del fuoco, a tutti i volontari che oggi si sono precipitati ad aiutare, in ultimo agli incredibili piloti del servizio Canadair; ho assistito dal luogo dell’incendio alle loro incredibili evoluzioni. Davvero non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra gratitudine.”