“Varazze è Lirica” 2023: consegnato il “Premio Città di Varazze Francesco Cilea” al Tenore Maurizio Saltarin venerdì 18 agosto

Bella, quasi intima, nonostante il pubblico delle grandi occasioni, la serata di “Varazze è Lirica”, dedicata

alla consegna del “Premio Città di Varazze Francesco Cilea”, al Tenore Maurizio Saltarin, venerdì 18

agosto 2023, nell’incantevole scenario di piazza S. Ambrogio, organizzata dell’Associazione Culturale “Coro

Polifonico Beato Jacopo da Varagine” con il patrocinio della Regione Liguria, dell’Amministrazione

Comunale e la collaborazione di: Confraternita S. Giuseppe e della SS. Trinità, Parrocchia di S. Ambrogio e

dell’Associazione Culturale Le Muse Novae.

Un’atmosfera di amichevole relax sulla simpatia suscitata dallo stesso Saltarin (accompagnato dalla sua

Signora, iniziale Musa della sua carriera), il quale, sollecitato dalla conduttrice della manifestazione, la

giornalista Maria Chiara Ferraù, ha ricordato amabilmente i suoi rapporti con Pavarotti, suo vate

scopritore, riportando interessanti aneddoti che hanno fatto parte della loro amicizia.

Ma tutta la serata, presentata con garbo e signorilità dalla Presidente del “Coro Polifonico Beato Jacopo da

Varagine”, Tina Berio, è stata un susseguirsi di piacevoli e applaudite esibizioni animate dalla grazia e dalla

verve espressiva delle Soprano Nana Miriani e Paola Molfino e dalla virile potenza del Baritono Matteo

Armanino, con il superbo accompagnamento al pianoforte di Massimo De Stefano.

Nel sempre vivo ricordo del Maestro Francesco Cilea, un cui brano musicale ha fatto da ouverture, la

manifestazione si è snodata lungo un percorso di arie vivacizzato dalla padronanza di scena di tutti gli

interpreti, compreso la conduzione della giornalista Maria Chiara Ferraù, sempre pronta a “carpire”

aneddoti di arte e di canto, ai quali è andata una vera ovazione da parte degli spettatori, balzati in piedi alla

fine dello spettacolo.

Il Sindaco ing. Luigi Pierfederici, presenti gli Assessori alla Cultura Mariangela Calcagno e al Turismo

Marilena Ratto, dopo aver sottolineato l’importanza del Premio “Città di Varazze Francesco Cilea”, ha

ringraziato l’organizzazione dell’evento nelle persone del Direttore Artistico M° Giovanni Musso e del

Segretario Antonio Franzone oltre, naturalmente, la Presidente Tina Berio, ha consegnato il “Premio” al

Tenore Maurizio Saltarin De Sguaines.

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

Ed ancora applausi per il premiato, per il Baritono Matteo Armanino, per il M°

Massimo De Stefano, per quanti hanno a vario titolo collaborato al successo di questa terza serata della XIV

edizione di “Varazze è Lirica”. Alle gentili e bravissime Soprano Nana Miriani e Paola Molfino, oltre agli

applausi, un meritato e doveroso omaggio floreale.

L’ambito “Premio Città di Varazze – Francesco Cilea”, dedicato al ricordo del celebre musicista e

compositore (nato a Palmi, in Calabria, il 23 luglio 1866), il quale per molti anni qui ha vissuto e abitato

nella “Villa Rosa – Casa Lavarello” (meglio conosciuta come “Villa Cilea”), nella sua qualità di cittadino

onorario, avendo sposato il 26 giugno 1909 Rosa Lavarello, e dove si è spento il 20 novembre 1950,

consiste in un artistico e prezioso quadro in ceramica, formato da nove piastrelle, nato dalla creatività del

Maestro Giovanni Musso e sapientemente realizzato dalla nota artista varazzina Demy Vallerga, raffigurante

l’effigie del Maestro Cilea, le vecchie mura varazzine e lo stemma della Città.

A inizio serata è stata ricordata Renata Scotto (Savona, 24 febbraio 1934 – Savona, 16

agosto 2023), soprano e regista teatrale italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e

che qui, in questa piazza, il 19 agosto 2016, in una indimenticabile serata di grande

spettacolo, ha ricevuto il “Premio Città di Varazze – Francesco Cilea”. Renata, fai Buon

Viaggio … e da lassù veglia su di noi e su questa manifestazione: un “breve ma

affascinante viaggio nel mondo della Lirica”