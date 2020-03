Inaugurazione dei circoli di Fratelli d’Italia a Genova con Ignazio La Russa

Si è svolta ieri a Genova in via della Libertà al 56r. l’inaugurazione della sede dei circoli genovesi di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, alla presenza del Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa, dell’assessore regionale Gianni Berrino e del Capogruppo Regionale Liguria, Augusto Sartori.

“L’inaugurazione della sede rappresenta un momento fondamentale per Fratelli d’Italia su Genova. La presenza del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa è stata la benedizione per questa nuova avventura militante. Siamo pronti a correre, insieme a tutta la grande famiglia di Fratelli d’Italia, per la Liguria e lo faremo con la carica che ci contraddistingue da quando siamo nati nel 2013”. È quanto ha affermato Augusto Sartori.

Proprio La Russa, dopo aver portato i saluti di Giorgia Meloni, ha detto: “I liguri, gli italiani credo che dovrebbero votare Fratelli d’Italia, per la nostra coerenza, ben rappresentata dagli interventi di Giorgia Meloni in Parlamento e fuori dal Parlamento. Credo che ciò possa convincere che con più Fratelli d’Italia nella Giunta Toti, ci sarà più garanzia nei cittadini liguri di un percorso positivo. Specie, in questo periodo, noi siamo molto, molto attenti a trovare un equilibrio tra le giuste precauzioni che il Coronavirus ci pone e la comunicazione che il Governo e non solo il Governo, in questo periodo, ha completamente sbagliato, facendoci diventare i ‘paria’ d’Europa”. Poi rivolgendosi ai militanti e ai futuri candidati: “Dovete cercare in tutti i modi di trovare un punto d’intesa per offrire un’immagine compatta di Fratelli d’Italia. La stessa immagine del partito che c’è a livello nazionale”.

L’incontro è stata anche l’occasione per presentare la candidatura alle regionali di Augusto Sartori, consigliere regionale subentrato proprio al sospeso Matteo Rosso.