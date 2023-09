Salone Nautico | Gli eventi in città domenica 23 settembre 2023

Dopo una bella serata passata con le auto storiche nel centro di Genova e la musica anni ’90 al Porto Antico, anche per oggi, domenica 24 settembre 2023, sono diversi gli eventi nella nostra città.

Caccia al tesoro sulle onde del mare per le vie e le piazze del Centro Storico di Genova

Dalle ore 15:00 alle ore 18:30: Un’ entusiasmante caccia al tesoro a squadre in una versione dai contorni marini e marinari: un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie, legate alle figure di navigatori che hanno fatto di Genova la Superba e di personaggi indomiti che nei secoli hanno solcato i cieli marini.

Una caccia al Tesoro che mette in luce le tradizioni e le storie legate al mare, in particolare a quelle della nostra città, percorrendo in lungo e in largo, circa 5 km, il dedalo dei vicoli e piazzette che compongono il centro storico genovese. Un percorso negli anfratti della Storia, alla scoperta di alcuni aspetti spesso sconosciuti della città di Genova.

La caccia al tesoro si svolge con la seguente modalità: verrà consegnata una cartina contenente una serie d’indovinelli, da risolvere, che indicheranno ai partecipanti altrettanti luoghi del Centro Antico Genovese, presidiati da figuranti e rievocatori dei diversi Gruppi Storici e Artistici Genovesi.

Una volta giunti nei luoghi da scoprire, i gruppi porranno ai parteipanti un enigma, in chiave storico marinaro, da risolvere, la cui risposta esatta farà sì che a loro venga consegnato una parte di un anagramma.

La raccolta di tutte le parti consentirà di risolvere l’anagramma e di trovare il luogo ove è custodito, simbolicamente, il tesoro. Vince chi per primo riuscirà a trovare tale luogo.

Partecipano: Associazione Liberamete APS, Associazione I Malandrini APS, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Sextum, Compagnia Balestrieri del Mandraccio, Balestrieri San Giorgio, Gruppo Storico i Gatteschi, Gruppo Storico Corte Fieschi, Gruppo Storico Limes Vite, Gruppo Storico San Giorgio Fighter, Gruppo Folcloristico Città Di Genova, Gruppo Danze Tribal Delight. Coordinamento Artistico Circolo Culturale Fondazione Amon APS.

105 in the City – Special event Salone Nautico in piazza De Ferrari

Dalle 21: Concerto a cura di Regione Liguria, con Dj Set di Radio 105 e esibizioni di Federica Andreani, performance di Piccolo G e Lolita. Guest Gaia e chiusura Room9 feat. Big Boy e Dj Set

Gli appuntamenti organizzati dai CIV

In occasione del Salone Nautico tante anche le iniziative dei Civ di Confcommercio.

Civ il giardino di Cesarea dal 21 al 25 organizza animazione musicale in via Cesarea, mostra mercato di prodotti da giardino e prodotti tipici, apericena in musica e sabato 23 esibizione della banda musicale ed eliminatorie del Campionato mondiale del Pesto tra i CIV.

CIV Carignano organizza “Street food Carignano e 500 fest” sabato 23 settembre in piazza Rocco Piaggio dalle 8 alle 23, evento di street food con raduno di 500 storiche e mercatini artigianali in via Corsica.

CIV Sestiere Carlo Felice organizza 2 eventi: la manifestazione “Macchine d’epoca per le vie del Civ” sabato 23 dalle 15 alla mezzanotte in via Roma e Galleria Mazzini, e “Serate in blu”, sempre sabato 23 dalle 17 alle 23 tra via Roma, via XXV Aprile, Largo San Giuseppe e Galleria Mazzini con spettacoli musicali con sassofonista, violinista e Dj set con consolle e casse musical.