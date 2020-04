In Liguria tamponi in auto per certificare i guariti. Arrivate 3 milioni di mascherine

“Da lunedì tamponi in auto per certificare i guariti. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi ha firmato l’ordinanza per effettuare i ‘test drive’ in molte aree della regione, in pratica, il doppio tampone che consentirà, se negativo, ai pazienti a domicilio di tornare al più presto alla loro vita normale, con tutte le restrizioni e misure di comportamento che comunque devono essere adottate”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Regione Liguria.

Per quanto riguarda la situazione dei dispositivi di protezione individuale nella nostra regione “oggi da Malpensa e Fiumicino sono arrivate 3 milioni di mascherine chirurgiche che saranno destinate, per la maggior parte, al mondo dell’impresa e alla popolazione. La distribuzione comincerà questa sera e proseguirà lunedì”.

“Solo le Associazioni di categoria autorizzate che ne hanno fatto richiesta – ha specificato Toti – potranno recarsi al magazzino della Protezione civile regionale.A partire dalla prossima settimane organizzeremo anche la distribuzione per la popolazione. Inoltre, altri due milioni di mascherine chirurgiche arriveranno nelle prossime settimane così come un milione di ffp2. Mentre 182mila di quest’ultimo tipo (ffp2) sono già in arrivo”.