In 400 per il Pranzo di Natale all’Annunziata

Sono state 400 le persone che, nella basilica dell’Annunziata, hanno partecipato al tradizionale pranzo di Natale organizzato da Sant’Egidio.

In basilica, a portare il loro saluto sono giunti il sindaco Marco Bucci e il cardinale Angelo Bagnasco.

“Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio e i tanti volontari. La loro presena sono il segno che la nostra città vuole essere sempre più solidale e accogliente”, ha deto Bucci.

“La vicinanza che vedo in questa basilica – ha detto il cardinale Angelo Bagnasco – è la stessa che si svolge in tanti altri luoghi di Genova. Oggi, che è Natale, la vedo in modo particolare ma so che continua durante tutto l’anno”.