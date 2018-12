Fuga di gas in via Zara nel quartiere genovese di Albaro. I vigili urbani hanno chiuso la strada tra via Gobetti e via Rosselli e parte di corso Italia in entrambe le direzioni tra via Piave e viale Nazario Sauro a causa di una fuga di gas che potrebbe essere importante.

Sul posto stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco e i tecnici di Iren.

Secondo quanto si apprende, il gas sarebbe uscito dai tombini.

Seguono aggionamenti