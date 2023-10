Imperia Volley, lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano, con i giovani per garantire un futuro

Sabato 14 ottobre 2023, presso il Palazzetto dello Sport di Imperia, si terrà la tavola rotonda “Lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano: lavorare per e con i giovani per garantire un futuro al territorio” organizzato dall’Associazione Sportiva Imperia Volley. L’evento è aperto al pubblico.

Con l’occasione verranno presentate la Serie C maschile e la serie D femminile, pronte per affrontare la stagione agonistica 2023/24.

La Tavola rotonda sarà condotta dal noto giornalista televisivo e Direttore della testata “Il Settimanale”, Claudio Brachino, e vedrà la partecipazione di due economisti specializzati nei temi del territorio e della sostenibilità socio-ambientale delle attività economiche – Prof. Francesco Bertolini, della SDA Bocconi di Milano e Prof. Fabio Papa, dell’Università di Macerata – e del General Manager Area Sviluppo dei Territori del Vero Volley Milano, Francesco Cattaneo.