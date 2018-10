Immigrati organizzati: oggi corteo. Adesioni da centri sociali, Antifa e femministe

Domani il “Coordinamento ligure cittadini immigrati” organizza un corteo “antirazzista” a Genova. L’appuntamento è alle 14,30 presso la Stazione Marittima.

“Dopo il numero sconcertante di aggressioni razziste ai danni di cittadini stranieri ed immigrati, residenti in Italia – hanno spiegato gli organizzatori – molti di noi hanno sentito l’urgenza di attivarsi per manifestare la propria indignazione, la ferma intenzione di non lasciar correre e la volontà di rivendicare i diritti di tutti i migranti in quanto membri della Comunità Italiana e banco di sperimentazione di una violenza di chiara matrice nazi-fascista.

Molti di noi, dati gli esiti deleteri delle politiche indirizzate ai migranti, hanno manifestato la ferma volontà di non delegare più la propria rappresentanza a soggetti terzi. È con questa spinta che ci siamo costituiti nel ‘Coordinamento Ligure Cittadini Immigrati’ per organizzare un evento che possa dare voce a tutti i cittadini che si sentono sotto tiro e a coloro che riconoscono nell’aggressione ai migranti la volontà di mettere in discussione l’intero sistema dei diritti civili italiano.

Con queste premesse convochiamo la cittadinanza per:

• Denunciare l’incremento esponenziale di reati violenti a danno degli immigrati e figli di immigrati;

• Sottolineare l’inadeguatezza della risposta da parte del Governo Italiano;

• Denunciare la strumentalizzazione dei cittadini immigrati finalizzata a nascondere le oggettive difficoltà del Governo;

• Contrastare la promozione di una cultura delle armi e della violenza;

• Chiedere il ripristino dell’articolo 18 a tutela dei lavoratori, tutti;

• Chiedere l’abolizione della Bossi-Fini quale strumento di ricatto del lavoratore immigrato;

• Rendere più celere e semplificare il riconoscimento della cittadinanza italiana a chi nasce e/o cresce in Italia;

• Chiedere il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini immigrati;

• Chiedere la riapertura di canali legali di ingresso in Europa e nell’area Schengen;

Certi che questa sia una battaglia che riguarda gli equilibri e i diritti dell’intera società italiana – oltre alla comunità di immigrati – invitiamo la cittadinanza a partecipare alla Manifestazione Antirazzista Genova Porto Umanità”.

Ecco l’elenco delle adesioni pubblicate su Facebook.

“Mabota” A. S. A. Onlus

Afroconnessioni

ALGEBAR

Angolani di Genova

Arci Gay Genova

Arci Genova

Arci Solidarietà

Ass. Ambulatori Internazionale Città Aperta

Associazione Amici della Tanzania

Associazione Camrol (Camerunensi di Roma e Lazio)

Associazione Culturale La Stanza

Associazione di solidarietà Italo-Etiope-Eritrea

Associazione Il tè delle Donne

Associazione Luanda

Associazione Nuovi Profili

Associazione Senza Paura

Associazione Shamra Shamra

Associazione Students 4 Students

Associazione Unione immigrati Senegalesi

Associazione Usciamo dal silenzio

Associazione Zebra per il Burkina

AUT AUT 357

C.S.O.A Zapata

Circolo Chico Mendes Sampierdarena

Circolo Foresti de Vena – Italia Cuba

CoCIMa- Coordinamento Cittadini ItaloMarocchini

Collettivo Genova City Strike

Comitato Casa del Migrante Ecuadoriano

Comitato per l’accoglienza migranti Multedo

Comunità S. Benedetto al porto

CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane

Consultorio Popolare Amalgama

Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane

Coordinamento Liguria Rainbow

CSA La Talpa e L’orologio

Gdl Espanol Biblioteca Berio

Genova Antifascista

Genova City Strike

Geologia Senza Frontiere

Gotto Rosso Rapallo

Gruppo Teatrale Arguedas

Il Limone Lunare

Itineranti

La Murga Inexenda

La Resistente – Atleti Socialisti

Left Lab

Libera Collina di Castello

LiberaLaMente

LSOA Buridda

Neri Italiani – Black Italians

Non Una di meno Genova

Ora in silenzio per la pace

Osservatorio Sguardo sul mondo APS

Partito Comunista dei Lavoratori

Partito Comunista Liguria

Partito della Rifondazione Comunista

Potere al Popolo Genova

Potere al Popolo Imperia

Savona antifascista

Sezione Genovese della Conferenza Mondiale delle Religioni

Sinistra Italiana

Spa Politiche di Donna

SUQ Genova

Viva Cuba

Yeast Genova.