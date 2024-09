Imbrattati in centro a Genova anche i manifesti di Claudio Muzio

Dopo l’imbrattamento, con tanto di minaccia di morte, dei manifesti di Simona Ferro, assessore di Regione Liguria e candidata con FdI alle prossime elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, è stata la volta, nei giorni scorsi di quelli di Claudio Muzio (FI) in via Roccatagliata Ceccardi, angolo via Carducci.

Il manifesto elettorale è strato parzialmente strappato e sono state opposte diverse scritte.

“ASSASSINO PROPRIO NO… Genocida men che meno… Confido in una campagna elettorale corretta. Altro non dico”. A dirlo Claudio Muzio, capogruppo uscente di Forza Italia in merito ai suoi manifesti imbrattati.