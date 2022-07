Il Vertical Summer Tour ad Albissola Marina il 30 e 31 luglio

Albissola Marina – Kinder Bueno, official sponsor del Vertical Summer Tour, è pronto a portare il suo gusto inconfondibile e il massimo del divertimento grazie a un ricco programma di attività che animerà il Maxi Village (spiaggia libera Le Vele, Lungomare degli Artisti) di Albissola Marina nelle giornate del 30-31 luglio.

A partire dalle 10 fino alle 19, infatti, il villaggio del Vertical Summer Tour – che quest’anno compie 10 anni – sarà aperto gratuitamente a tutti e, su una superficie di 1.500mq di spiaggia, offrirà non solo la possibilità di praticare sport, ma anche di rilassarsi e divertirsi ascoltando musica e vivendo tantissime esperienze, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay e da due Special Guests d’eccezione: i Vitiello, presenti domenica 31 luglio.

All’interno dello stand di Kinder Bueno tutti i villeggianti potranno assaggiare gratuitamente i nuovissimi coni gelato in versione classica o white. Kinder Bueno Classico è caratterizzato da un cono di wafer croccante che racchiude un cremoso gelato alla nocciola e una golosa anima centrale dello stesso sapore con un disco superiore alla nocciola decorato con piccole pepite al cacao che gli conferiscono un gusto 100% tipico dello snack Kinder Bueno. La versione White, invece, mantiene l’anima interna e il gelato alla nocciola del gusto Classico, differenziandosi però nel disco, in questo caso bianco e decorato con granella al cacao tipici dello snack Kinder Bueno White.

Ma non solo.

Kinder Bueno, infatti, proporrà a tutti anche attività e giochi tipici dell’estate, come la Bottle Flip Challenge, una sfida di equilibrio per vincere gadget firmati Kinder Bueno, tra cui l’iconica T-shirt. O ancora la Kinder Bueno Sparring Cup, una challenge dedicata allo Sparring, un mix di tennis, beach volley e ping pong, ideato da un gruppo di amici e appassionati di tennis che spesso si trovavano in difficoltà perché senza avversari. Con l’invenzione di questo sport, invece, non è più un problema. I famosi racchettoni giganti, infatti, si trasformano in compagni di gioco così da permettere a tutti di divertirsi ovunque, anche da soli. Nel pomeriggio, inoltre, Kinder Bueno metterà in scena l’Hula Hoop Challenge, dove – direttamente sul palco del Vertical Tour – i partecipanti si sfideranno a colpi di bacino per vincere lo speaker portatile caratterizzato Kinder Bueno. E per chi volesse portarsi a casa un ricordo della giornata trascorsa, infine, saranno presenti Photoboot per scattare foto divertenti, stampandole live o condividendole sui social con l’#kinderbuenogelato.