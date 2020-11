Il Trofeo Nico Sapio dà l’arrivederci al 2021

Nonostante la volontà comune di Genova Nuoto My Sport e Federazione Italiana Nuoto di non rinunciare alla realizzazione della 47a edizione del Trofeo Nico Sapio, le prescrizioni sempre più severe imposte dai vari DPCM rendono proibitiva la realizzazione del tradizionale Meeting di nuoto internazionale genovese inizialmente programmato alla Sciorba per il week end del 6-8 novembre e poi spostato dal 27 al 29 novembre.

“Per quest’anno, alla luce di queste problematiche, abbiamo deciso di annullare

definitivamente la manifestazione – afferma Mara Sacchi, presidente Genova Nuoto-MySport – Naturalmente, con la nostra consueta determinazione ed entusiasmo, a breve inizieremo già a lavorare per un’edizione 2021 che, Covid-19 permettendo, potrebbe esser una delle primissime occasioni per vedere in azione i medagliati e le medagliate dell’Olimpiade di Tokyo”.