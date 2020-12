Il Teatro Nazionale entra in classe

Da sempre attento al mondo della Scuola, il Teatro Nazionale di Genova, nell’attesa che si possa tornare alle normali attività, incluso il progetto “Classe in teatro” annunciato a settembre, presenta Teatro in Classe, una proposta studiata ad hoc per alimentare il desiderio di teatro e di stare insieme anche a distanza.

Un progetto che offre l’opportunità alle scuole primarie e alle secondarie di primo grado di incontrare online (su una piattaforma da concordare) Giorgio Scaramuzzino, autore, regista, attore e responsabile del settore Teatro Ragazzi. Incontri teatrali online che portano la magia e il “mistero” del teatro direttamente in classe, in diretta. Conversazioni informali in cui i giovani studenti diventano protagonisti di un’indagine alla scoperta di tanti aspetti di uno spettacolo: come nasce una drammaturgia, come si scrive una canzone, come si creano le scene, cosa succede dietro le quinte e tante altre curiosità della grande macchina teatrale.

Teatro in Classe è un servizio che il Teatro Nazionale di Genova offre gratuitamente e che si articola in tre diversi percorsi, declinati secondo i diversi cicli scolastici:

Primo ciclo scuola primaria

Nel mondo della Pimpa con Armando, sul personaggio nato dalla matita di Altan

3° / 4° / 5° classe scuola primaria e 1° secondaria di primo grado

(Non) voglio andare a scuola, sul diritto all’istruzione nel mondo

2° e 3° classe scuola secondaria di primo grado

Profughi, Migranti, Persone, sul tema delle migrazioni

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio scuola all’indirizzo scuola@teatronazionalegenova.it ELI/P.