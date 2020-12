Ad Imperia funziona l’iniziativa Pedibus-Andare a scuola a piedi

L’Amministrazione Comunale di Imperia, attraverso l’Assessorato alle Attività Educative e con la collaborazione del CEA, ha attivato, circa un mese fa, il servizio “Pedibus-Andare a scuola a piedi”.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento delle scuole primarie di via Gibelli e quelle di Corso Dante a Castelvecchio, sta risquotendo un buon successo.

I bambini che aderiscono all’iniziativa indossano una pettorina gialla catarifrangente e vengono accompagnati a scuola a piedi, e in totale sicurezza grazie alla presenza dei Nonni Civici, preparati per tale compito.

Chiunque può aderire all’iniziativa richiedendo l’iscrizione alle ore 8,00 nei punti di ritrovo (per la scuola Primaria di Corso Dante alla rotonda di Viale Europa e per la scuola Primaria di via Gibelli in Via Raffaele Giannetti 10 – lato marciapiede).

Qui torveranno i Nonni Civici che forniranno il modulo di adesione e la pettorina.