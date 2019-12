Il Teatro Nazionale di Genova ospita il Festival Circumnavigando

Circumnavigando Festival a Genova al Teatro Nazionale.

Va in scena questa sera, venerdì 27 dicembre (ore 20.30) alla Sala Mercato, Flou Papagayo di Clara Poch e Marçal Calvet, il primo dei tre spettacoli del Festival Circumnavigando ospitati dal Teatro Nazionale di Genova. Tre artisti, tre corpi, tre personalità interagiscono sopra un grande cerchio di legno come in un surreale carillon con una serie di imprevedibili e poetiche acrobazie, accompagnate da musiche dal vivo. Scopri di più

I successivi due appuntamenti sono:

sabato 28 dicembre (ore 20.30) al Teatro Modena la prima nazionale di Las Muchísimas di Maria Antònia Oliver: un’indagine autoironica sull’usura del corpo nella vita quotidiana. Sul palcoscenico tante donne, tutte over 60, con la loro storia, la loro fisicità, i pudori e le vanità, per uno spettacolo di danza e teatro fisico di grande impatto artistico e visivo.

Al termine dello spettacolo incontro con il pubblico sul tema della cooperazione culturale fra Genova e la Catalogna. L’incontro è a ingresso libero. Scopri di più

Domenica 29 dicembre (ore 18.30) Sala Mercato la prima nazionale di Ye Orbayu di José Luis Redondo e Jorge Albuerne. I due acrobati e performer danzano sospesi ad altezze vertiginose, sfrecciano su una bicicletta pedalando in mille modi diversi, marciano in equilibrio su bottiglie di spumante trascinando il pubblico in tante micro avventure divertenti.

Come in un ironico carillon tre artisti si destreggiano in imprevedibili e poetiche acrobazie intorno a una tavola rotonda.

Tre artisti, tre corpi, tre personalità agiscono e interagiscono sopra un grande cerchio di legno come all’interno di un surreale ed ironico carillon. Nessuna parola, solo canto e una serie di imprevedibili e poetiche acrobazie, metafora della capacità dell’inconscio di creare assurde giustificazioni per le nostre più profonde contraddizioni. Per celebrare i dieci anni di attività la Compagnia catalana Mumusic Circus, formata da tre artisti di nazionalità differenti (Spagna Francia e Italia) e accompagnata come sempre da musiche dal vivo, porta in scena tante nuove illusioni, alla ricerca di sfide inedite.

Lo spettacolo fa parte del Focus Catalogna e Isole Baleari, realizzato in collaborazione con Institut Ramon Llull – Barcellona/Catalogna.