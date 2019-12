Chiese in Musica è arrivata la sua terza edizione

Sarà la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato a ospitare, sabato 28 dicembre alle ore 20.45, il gran finale della edizione 2019 di Chiese in Musica

Una serata piena di suggestioni e di emozioni, nella quale si esibiranno in canti di Natale 5 cori e 2 soprano: CORO VOCI SUL MARE, JANUENSES ACADEMICI CANTORES, CORO MONTI LIGURI, CORO MONTE CAURIOL e GENOVA VOCAL CONSORT e le soprano GRAZIELLA SCOVAZZO, accompagnata al pianoforte dal maestro UMBERTO MUSSO e ANTONELLA FONTANA con il violino AGOSTINO ISOLA.

“Chiese in Musica”, nata nel dicembre 2017 su iniziativa dell’Assessore Bordilli, ha ottenuto nel tempo sempre maggiori apprezzamenti per adesioni artistiche e successo di pubblico grazie alla sua peculiarità di coniugare il fascino delle chiese genovesi nel centro storico all’incanto della musica. Circa 50 tra cori e ensemble partecipanti per circa 500 persone coinvolte: un grande risultato in una città ricca di corali e di musicisti, un modo per rinsaldare sempre di più il rapporto di Genova con le sue associazioni e realtà musicali.

«Sono davvero molto soddisfatta dei numeri che siamo riusciti a raggiungere in questi due anni di lavoro. – dichiara l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – L’idea di realizzare questo grande concerto finale, mettendo insieme musiche e voci di coloro che a vario titolo hanno partecipato nel corso dell’anno, rafforza il concetto per il quale la musica serve ad unire e a creare un’unica armonia tra le parti. In questo modo vogliamo dare il giusto valore alle tantissime realtà musicali che animano la nostra città e stanno collaborando al nostro progetto che cresce di mese in mese. Ringrazio monsignor Gianluigi Ganabano, direttore dell’Ufficio Liturgico della Curia di Genova, e monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliario di Genova, per il loro sostegno al progetto e la loro presenza costante in questo nostro cammino di crescita, che ci ha permesso di costruire, proprio a partire dalle chiese della città, un percorso condiviso per Genova. Il concerto del 28, inoltre, riunisce alcuni dei cori e solisti di generi diversi».

Nel corso del 2019 agli appuntamenti di Chiese in Musica hanno preso parte anche orchestre e formazioni straniere, confrontandosi anche con la musica sacra italiana: la collaborazione con il direttore d’orchestra M° Lorenzo Tazzieri, ambasciatore di Genova nel mondo, ha confermato infatti la rassegna Chiese in Musica come un evento di portata internazionale.

Il concerto del 28 dicembre, sotto il coordinamento del Comune di Genova-Assessorato ai Grandi Eventi e del Genova Vocal Consort, sarà un momento particolare, molto suggestivo, perché vedrà la presenza di molti dei partecipanti genovesi che hanno aderito alla rassegna: assieme daranno voce alla nostra città attraverso un grande concerto natalizio per chiudere l’edizione 2019 di Chiese in Musica e guardare verso un 2020 ricco ancora di tanti momenti musicali.

Un grazie particolare alle ditte Storti-strumenti musicali e Doc Servizi per la fornitura gratuita del pianoforte che sarà utilizzato nel corso del concerto.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

CORO VOCI SUL MARE:

Silent Night – parole e musica di Kirby Shaw

Total Praise – Richard Smallwood

Dirige Rita Vietz, al pianoforte Luca Dondero

JANUENSES ACADEMICI CANTORES:

Cant’t help falling in love – G. Weiss

Halleluja – L. Cohen

For the Beauty of the Earth – J. Rutter

Dirige Andrea Visconti, al pianoforte Caterina Picasso

ANTONELLA FONTANA, soprano e AGOSTINO ISOLA, primo violino:

Panis Angelicus – César. Franck

Ave Maria – sulla meditazione di Thaïs, di Jules Massenet

Al pianoforte, M° Umberto Musso di Genova Vocal Consort

CORO MONTI LIGURI:

Ninna Nanna De Natale – arm. Cauriol

Canson De Natale – Piero Bozzo, Mario Cappello, arm. Enrico Appiani

I Pastöi – arm. Agostino Dodero

Dirige Enrico Appiani

GRAZIELLA SCOVAZZO, soprano:

Cantique de Noel – Esecuzione secondo brano di Adolphe Adam

Vergine degli Angeli – G. Verdi, La Forza del Destino

Al pianoforte M° Umberto Musso di Genova Vocal Consort

CORO MONTE CAURIOL:

Puer natus – Arm. Agostino Dodero

Nana – Arm. Agostino Dodero

Go tell it on the mountain – Arm. Cauriol

Tu scendi dalle stelle – Arm. Cauriol

Dirige Massimo Corso.

GENOVA VOCAL CONSORT:

Ave Verum – Mozart

Halleluja – Haendel

Dirige M° Pier Luigi Rosso, secondo maestro Andrea Maucci, al pianoforte M° Umberto Musso

GENOVA VOCAL CONSORT & JANUENSES ACADEMICI CANTORES:

Medley Christmas Rhapsody – Francesco Barbagelata