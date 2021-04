Il Teatro Nazionale di Genova compie settant’anni e riapre il 30 aprile

Presentate ieri mattina nella sala del Teatro Ivo Chiesa, nonché in streaming, le iniziative per il settantesimo compleanno del Teatro Nazionale di Genova.

“Un momento di gioia”, così lo ha definito il suo Presidente, Alessandro Giglio, per un’istituzione culturale che ringiovanisce col tempo e che va verso un futuro non di spiragli ma di pieno sole.

Parole importanti e dense di promesse, alle quali fa eco il Sindaco Marco Bucci: l’amministrazione pubblica non può fare a meno dell’Arte, il buon Teatro è un servizio per la città che va amato e preservato.

L’Assessore alla cultura Ilaria Cavo pone l’accento su come il Teatro sia riuscito, pur in questo periodo buio, a tenere viva la propria vocazione con programmazioni, prove, la mostra “Edipo” di grande successo, la scuola di recitazione con cui si crea il futuro degli aspiranti attori e del Teatro stesso.

Il Direttore Davide Livermore rammenta che è arrivato il tempo di riconoscere in pieno i mestieri del teatro, dai tecnici agli attori, dando loro la dignità di lavoro ( e non di solo di hobby qualificato) raggiunta con lo studio e confermata dagli attestati.

Il Dramaturg Andrea Porcheddu annuncia una serie di spettacoli che affrontano la condizione femminile e danno risalto ad un gruppo di bravi registi donne, non in omaggio alle quote rosa, come chiarisce Livermore, ma al talento delle stesse.

E infine il grande ed atteso annuncio: il Teatro riapre dal vivo il 30 aprile!

Due le nuove produzioni – Grounded di George Brant con la regia di Davide Livermore e Solaris di David Greig con la regia di Andrea De Rosa, in prima nazionale dal 30 aprile al 9 maggio rispettivamente al Teatro Ivo Chiesa e al Teatro Gustavo Modena – e un importante cartellone di ospitalità per il resto del mese di maggio e giugno.

In seguito un ampio e diversificato Focus G8 della Cultura, per riflettere sui grandi temi della convivenza civile, delle relazioni internazionali e della politica culturale come fondamento della vita sociale, a 20 anni di distanza dal drammatico G8 di Genova. Le iniziative si snoderanno lungo il corso di tutto il 2021. Attendiamo questi eventi con entusiasmo e rinnovata speranza. Elisa Prato