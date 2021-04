Sassuolo-Samp, Ranieri: dico bravi ai miei ragazzi

Con ogni probabilità l’assalto all’ottavo posto si ferma qui, ma Claudio Ranieri e la sua Sampdoria hanno tenuto testa ad un Sassuolo in grande forma, pur dovendo fare a meno di tanti assenti di rilievo. «Io sono molto soddisfatto del primo tempo – commenta il tecnico doriano -, quando il Sassuolo voleva entrare per via centrali e non glielo abbiamo concesso. Dovevamo però essere più precisi nelle ripartenze. Poi nella ripresa abbiamo abbassato i ritmi e Boga ci ha messo in difficoltà. Ci è mancata la gamba, anche perché abbiamo avuto poco tempo per recuperare dopo Crotone. Anche se il gol è arrivato in maniera rocambolesca, visto che il pallone era nostro sul colpo di testa».

Singoli. Proseguendo nella sua disamina, l’allenatore blucerchiato dice: «Col 4-4-2, come fatto nel secondo, noi ci troviamo molto bene, ma dovevamo avere più forza nelle gambe per colpirli. Ad ogni modo, complimenti a loro e ai miei giocatori, che hanno pressato a tutto campo contro una squadra che gioca a due tocchi». Interrogato sui singoli, Ranieri spiega: «Candreva? Gran partita da parte sua, ha giocato da regista esterno e lo ha fatto molto bene: sono molto contento del suo campionato. Balde? Molto produttivo, ha difeso palloni impossibili e ha dato una gran mano al centrocampo. Una vera spina nel fianco per la difesa. Come impegno e atteggiamento tattico gran gara di tutti i ragazzi».