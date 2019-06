Il Sindaco ha predisposto interventi di pulizia a Lavagna

Lavagna. Predisposta pulizia delle strade

Il Sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, ha predisposto le risorse necessarie per gli interventi di pulizia della città fino a fine anno, con un impegno maggiore nei periodi estivi, ad alta frequentazione. Dichiara il Sindaco “sono molti anni che non vengono previsti interventi di questo tipo e quindi ci siamo subito impegnati nel trovare soluzioni attive” . Il progetto prevede la sanificazione dei sottoportici di Via Nuova Italia, Via Cavour, Galleria Cavour e di Via Dante e il mantenimento, con lavaggio ad alta pressione, oltre che delle suddette vie, anche delle pedonali Via Roma, Vico dei Lapicini, Vico del Borgo, Via Montebello e Via XX Settembre. L’assessore Carlo Romanengo, che ha predisposto il piano di attuazione in accordo con la Ditta Pellicano Verde Coop Sociale Onlus, a cui sono stati affidati i lavori, precisa ” l’intervento di sanificazione sarà effettuato nei giorni del 4 -5- 6 – 11 – 12 – 13 -17 -18 -19 luglio 2019. Successivamente si procederà con il lavaggio i giorni 25 – 26 e 27 luglio 2019″Nel mese di agosto e settembre verranno effettuati due ulteriori lavaggi mentre un lavaggio mensile è programmato per ottobre, novembre e dicembre.

I lavaggi dei vicoli del centro saranno periodicamente eseguiti direttamente dal Comune con le proprie maestranze. Romanengo comunica che “i lavori si svolgeranno in orario notturno e termineranno entro le ore 8.00 del mattino in modo da non interferire con le normali attività cittadine”.