Il Questore di Imperia chiude un pub di Bordighera

A seguito di una segnalazione da parte della Compagnia dei Carabinieri, il Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha emesso un provvedimento di chiusura per 10 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), nei confronti di un pub di Bordighera.

Il locale è stato al centro di episodi di disordini, sia all’interno che nelle immediate vicinanze. Durante i controlli, sono state trovate persone in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui il cuoco del pub stesso. Ancora più grave è stato un episodio di violenza: una rissa scoppiata all’interno del pub è degenerata in un accoltellamento, che ha visto come aggressore uno dei titolari del locale.

Inoltre, i Carabinieri hanno più volte identificato all’interno del locale individui con precedenti penali per vari reati.

Il provvedimento di chiusura, previsto dall’art. 100 del TULPS, mira a evitare il protrarsi di una situazione pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando che la legge dà priorità alla tutela della sicurezza sociale rispetto agli interessi economici privati.