Domani, lunedì 23 settembre, alle 11.30, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, gli allenatori del Genoa CFC, Alberto Gilardino, e dell’U.C. Sampdoria, Andrea Sottil, incontreranno il sindaco di Genova in vista del derby della Lanterna, gara in programma mercoledì 25 settembre alle 21, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25.