Il prossimo 23 febbraio torna la Coppa Città di Albenga

A febbraio A Campochiesa ci sarà l’apertura della stagione XC, torna la Coppa Città di Albenga, considerata l’esordio assoluto per il cross country Mtb, per le categorie giovanili e inserita nel calendario nazionale Fci

Campochiesa, il piccolo borgo in provincia di Savona, ospiterà naturalmente tutte le categorie in quanto anche per assoluti e master la gara ligure rappresenta da oltre un decennio il primo approccio con la nuova stagione, dopo l’inverno trascorso chi dedicandosi esclusivamente all’allenamento, chi optando per il ciclocross. La gara infatti, intitolata alla memoria di Domenico Pericoli titolare di un’impresa locale ma soprattutto grande appassionato delle due ruote, ha un passato che risale a molti anni fa: l’Ucla 1991 l’ha recuperata negli ultimi tre anni facendone un evento molto sentito dal popolo dei biker del Nord-Ovest e non solo. Un recupero dovuto anche all’interessamento e al sostegno del Comune di Albenga, nelle persone del Sindaco Riccardo Tomatis e del Vice Sindaco Alberto Passino che hanno fortemente voluto il ritorno della grande Mtb nella piccola frazione di Campochiesa.

Confermatissimo il percorso, un circuito di 5 km tutto su sentieri sterrati collinari completamente scevri dal traffico veicolare. Le categorie più giovani affronteranno un giro breve di lancio e un giro completo del percorso, le altre percorreranno distanze maggiori in base alla categoria di appartenenza fino alla prova Open maschile, che oltre al giro di lancio affronterà 4 tornate del circuito principale. La gara di Campochiesa, nelle due edizioni finora disputate, si è dimostrata sempre selettiva ma adatta all’inizio stagione, per una prima esperienza stagionale abbastanza soft con le ruote grasse.

L’epicentro della corsa sarà in Piazza della Chiesa, da dove le partenze inizieranno alle ore 9:00 con gli Esordienti, alle 10:00 le categorie giovanili femminili, alle 11:0 gli Allievi, alle 12:00 gli junior uomini e donne e alle 14:30 le gare riservate ad assoluti ed amatori.