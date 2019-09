Il progetto di restyling del Parco ideato da Lelle Luzzati

Il Parco del Flauto Magico di Santa Margherita sarà restaurato. Ci saranno interventi di riqualificazione, recupero e restauro, per conservare al meglio le opere di Luzzati e adeguare le aree ai nuovi standard degli spazi riservati all’infanzia.

Verranno avviati vari interventi su alberi, vialetti, aiuole, servizi, ecc., oltre a tutti i giochi e le opere luzzatiane.

«La riqualificazione dei parchi pubblici – dichiara Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita – è un obiettivo primario della nostra amministrazione.

Il recupero del Parco Luzzati non ha soltanto un valore edilizio, per un’area di svago e divertimento, ma esprime una volontà culturale per rilanciare un presidio artistico della città, in nome di un artista che tanto ha dato alla Liguria e a Santa Margherita Ligure».

Gli interventi previsti saranno svolti dal personale del Comune di Santa Margherita Ligure, con la collaborazione di aziende esterne.

«Questo progetto è da noi particolarmente sentito – sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Linda Peruggi – perché non si limita ad una mera riqualificazione di uno spazio pubblico, ma si propone di far nascere una sinergia tra luogo ed evento».