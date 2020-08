Il nuovo Savona è nato: presidente Enzo Grenno, si giocherà al “Briano”

Tra mille difficoltà, il nuovo Savona calcio ha preso finalmente forma.

La nuova società è formata da 11 membri e precisamente, con accanto il ruolo di ognuno: Enzo Grenno (presidente, nella foto), Simone Marinelli (Vice presidente), Pietro Arcuri (direttore sportivo), Antonio D’Ambrosio (segretario e tesoriere), Andrea Antibo, Matteo Marenco (responsabile rapporti con la tifoseria), Daniele Guatti (manutenzione nei comuni e dell’allestimenti dei centri sportivi), Fabio Maddalena, Umberto Maddalena (ex calciatore del Savona negli anni 50), Leonardo Mordeglia eLuca Oddone.

Purtroppo la nuova società dovrà partire dal gradino più basso della federazione, vale a dire la Seconda categoria (sarebbe Terza Categoria, ma da anni in Provincia di Savona non ci sono squadre ed allora si riparte dalla Seconda categoria, con la speranza che in qualche anno la società approdi in categorie più consone al proprio blasone.

Una curiosità il nuovo Savona non giocherà, per la prima volta nella sua storia, allo stadio “Bacigalupo”, ma al “Briano” di località Santuario.

In bocca al lupo Savona. La strada per la salita a categorie più consone al tuo blasone per il momento sono lontane…

Franco Ricciardi