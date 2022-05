Il Meraviglioso Mondo di Alice, va in scena al Teatro di Sori. Giovedì 26 maggio, ore 21. Si alza il sipario sul Musical Scolastico con gli attori in erba dell’Istituto Comprensivo.

Il Meraviglioso Mondo di Alice, dopo aver meritato il primo posto al Festival Internazionale del Musical Scolastico, nell’ambito del GEF – The World Festival of Creativity in School, i piccoli artisti della classe 4C dell’Istituto Comprensivo Avegno Camogli Recco, Uscio vanno in scena con “Il Meraviglioso Mondo di Alice”; questo è lo spettacolo risultato vincitore nel corso della rassegna svoltasi a Sanremo nelle scorse settimane.

«Vedremo in scena i giovanissimi attori e cantanti della nostra scuola primaria – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – che sono stati capaci di conquistare il Teatro Ariston di Sanremo. Grande impegno quello dell’amministrazione comunale che ha seguito e sostenuto gli alunni, e i docenti, passo passo nella loro esperienza artistica. Il teatro e il cinema a scuola diventano, senza ombra di dubbio, un modo per educare».

“Il Meraviglioso Mondo Di Alice” si avvale della regia dell’insegnante Piera Gotelli e delle coreografie di Veronica Greco. Il musical si avvale del patrocinio, e del sostegno economico, del Comune di Recco e dell’Istituto Comprensivo Avegno Camogli Recco Uscio. Prevendita biglietti: 3391502492 ABov