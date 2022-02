Il Colonnello Cacciaguerra presenta il libro “Un uomo”, esperienze del Comandante del Reggimento raccontate a Varazze

Il Colonnello Cacciaguerra presenta il libro “Un uomo”, attualmente Direttore della Rivista Militare dell’Esercito e figlio dello scultore Corrado, presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi, dopo essere stato a Varazze il 29 ottobre scorso, in qualità di relatore all’incontro su “Storia e significato del Milite Ignoto”, tenutosi nel Teatro Don Bosco.

In occasione della Commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria e il conferimento della Cittadinanza Onoraria, ritorna ancora una volta nella sua Città, per presentare uno storico libro di grande valore sociale e morale, alla sua quarta ristampa: “Un uomo – Paolo Caccia Dominioni”.

La presentazione si terrà alle ore 17:00 del 7 febbraio 2022, nella Civica Biblioteca “E. Montale”, quale primo appuntamento con il “Lunedì letterario” del mese, un progetto atteso e seguito da numerosi amanti della lettura, quella che per farla non occorre essere connessi, ma basta girare la pagina, una dietro l’altra e una matita a portata di mano per evidenziare parole, frasi e concetti di particolare interesse.

L’Esercito ha inteso rendere un doveroso omaggio all’eroico combattente di El Alamein, un prezioso volume che raccoglie le opere più salienti prodotte, nella sua lunga ed inimitabile esistenza, dal Colonnello del Genio Paolo Caccia Dominioni, conte di Sillavengo, architetto, ingegnere, scrittore ed artista.

Egli ha lasciato in eredità oltre cinquecento tra disegni, schizzi, tavole e illustrazioni, più di trecento progetti architettonici realizzati, libri e articoli di stampa, da cui traspare la versatilità del suo ingegno.

Quest’opera, la cui regia è stata affidata all’Ispettorato dell’Arma del Genio, ovviamente completamente illustrata, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca delle fonti e di raccolta e coordinamento di quanto poteva essere reperito sulla sua vita e le opere.

Breve presentazione tratta dalla Rivista Militare dell’ultimo trimestre 2021, ora in vendita anche nelle edicole di Varazze.

Il 16 ottobre “Un uomo – Paolo Caccia Dominioni” è stato presentato al Salone del Libro di Torino, per la seconda volta edito da Rivista Militare, una delle più antiche italiane con il suo primo numero uscito nel 1856.

A Torino, nel salotto dello stand del Ministero della Difesa, i responsabili della Rivista hanno raccontato con forte coinvolgimento e ammirazione le vicende appassionanti di Paolo Caccia Dominioni. Le straordinarie avventure di vita di un uomo che ha segnato in maniera indelebile la storia dell’Esercito Italiano e della nostra Patria.

In vista degli 80 anni dalla Battaglia di Et Alamein, nel 2022, era doverosa una nuova pubblicazione di questa gloriosa monografia ricca di scritti, immagini, testimonianze formidabili, ulteriormente valorizzata da materiale inedito.

Seppur a distanza di tempo e con il dolore di una battaglia persa, una sconfitta valorosa con un nemico molto forte a cui nessuno si è sottratto, ricordare un combattente, un nobile guerriero, una figura leggendaria come Paolo Caccia Dominioni, è un dovere, un gesto simbolico dovuto.

II Generale Poli ha raccontato di quando, da giovane età, acquistò d libro che definisce un’opera di eccezionale valore editoriale e morale, che ricorda la vita di Caccia Dominioni, un soldato che impiegava la tecnologia nel fatto bellico, un uomo colto che parlava diverse lingue, uno scrittore intenso con i suoi diari di guerra, ma anche un illustratore che con i suoi schizzi e i suoi ritratti ha lascialo una traccia tangibile della sua esistenza vissuta in giro per i mondo, un ingegnere che attraverso i sacrari militari ha reso omaggio con pietà universale ai caduti dette battaglie, ma sopraffallo un uomo, di elevatissima cifra epica, che ha rispetto per gli uomini, non solo i suoi.