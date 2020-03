Il Carlo Felice resta vicino nella distanza e sorprende con spettacoli quotidiani

Il Sovrintendente Claudio Orazi presenta l’iniziativa #musicalmenteinsieme, con la quale il teatro lirico genovese, attingendo al proprio ricco e prestigioso archivio video, porterà la grande musica operistica, sinfonica e il balletto dentro le case di tutti noi, in questo momento di “ritiro” obbligato, certo necessario ma non facile e penalizzante per i rapporti sociali e per la cultura.

Ad orario fisso (ore 20:00) e con cadenza quotidiana, saranno trasmessi spettacoli, secondo un palinsesto che verrà comunicato ogni settimana via social, introdotti da un saluto del Sovrintendente e di un testimonial dello spettacolo.

Si comincia stasera 12 marzo con Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, andato in scena nel febbraio 2019 con la direzione di Andriy Yurkevich e la regia di Andrea De Rosa; interpreti: Ludovic Tézier (Simon Boccanegra), Francesco Meli (Gabriele Adorno), Vittoria Yeo (Amelia Grimaldi), Giorgio Giuseppini (Jacopo Fiesco). Gli spettacoli saranno visibili sui canali facebook Teatro Carlo Felice, Streaming Teatro Carlo Felice-TCF web TV e sul sito www.streamingcarlofelice.com.

Un applauso per questa felice iniziativa, un grazie al personale del teatro, un buon ascolto a tutti gli amanti della grande musica, nonché un’occasione, per chi la conosce poco, di cominciare ad apprezzarla.

Eli/P.