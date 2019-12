Il Capodanno di Genova sarà moltiplicato per tre

Capodanno moltiplicato per tre un evento unico nel suo genere, volto ad accontentare tutti i gusti con un ricco programma di concerti che avrà inizio domenica 29 dicembre fino alla notte di San Silvestro

Il centro della città si trasformerà per tre giorni in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, per un’entusiasmante partenza in musica del 2020 con un continuo alternarsi di cantanti, Dj, youtuber e rapper beniamini dei più giovani.

Il 29, 30 e 31 dicembre saliranno sul palco della centralissima Piazza De Ferrari artisti del calibro di Giusy Ferreri, i Boomdabash, Gabry Ponte e il rapper Tedua. Tra gli altri, ricordiamo anche il trio di youtuber tra i più amati d’Italia, formato da Simone Paciello, in arte Awed (oltre 1,5 milioni di iscritti al proprio canale), Riccardo Dose (oltre 1.2 milioni di iscritti) e Amedeo Preziosi (2,2 milioni di iscritti al proprio canale e 588 milioni di visualizzazioni dei suoi video).

Durante le tre serate, inoltre, nell’intervallo degli spettacoli, saranno trasmesse sugli schermi del palco alcune “pietre miliari” della storia del rock: il concerto di Woodstock del 1969 (domenica 29/12); il film del 1971 dedicato al concerto dei Pink Floyd a Pompei (lunedì 30/12) e infine il concerto del 2016 dei Rolling Stones a Cuba (martedì 31 dicembre).

Le tre serate saranno condotte da Alberto Pernazza – che molti ricorderanno come membro degli Ex Otago, opinionista e trend-setter, esperto di moda, musica e costume – e animate dal Dj Set del genovese Giovanni Carrara.

Il Capodanno di Genova è organizzato da Comune di Genova, Regione Liguria e Duemilagrandieventi, l’azienda ligure fondata daVincenzo Spera che, in oltre 40 anni di storia, ha prodotto e organizzato centinaia di spettacoli in Liguria e nel Nord Italia.

Questo il calendario degli eventi in Piazza De Ferrari:

DOMENICA 29 DICEMBRE

ore 20.00 Saluti istituzionali del Presidente della Regione e del Sindaco

ore 20.15 Mates

ore 22.00 Gabry Ponte

a seguire DJ Set

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

ore 20.00 Awed, Dose e Preziosi

ore 21.00 Cromo

ore 22.00 Boomdabash

a seguire DJ Set

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

ore 21.00 Saluti istituzionali del Presidente della Regione e del Sindaco

ore 21.30 Tedua

ore 22.30 Giusy Ferreri in concerto

a seguire DJ Set