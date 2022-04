Il cantante varazzino Luca Cerati in “RedLine on the road” a La Claque di Genova

Il 30 aprile 2022 alle ore 21:30 il varazzino Luca Cerati, in arte RedLine, figlio di Luigi e Giovanna Badano (ASD Danzastudio Varazze), terrà presso La Claque di Genova (Teatro della Tosse – Fondazione Luzzati) il suo primo concerto “RedLine on the road”: … strutturato come un vero e proprio show, con la presenza di ospiti (MAE e Giulia Cirelli) e accompagnato da una band formata per l’occasione:

– RedLine (voce), Davide Vallarino (basso e chitarre), Eliseo Lepori (tastiere e console), Pietro Siri (batteria), Michele Genta (chitarre). Ad aprire il concerto, alle ore 21:00, sarà il gruppo “Smash up”.

RedLine on the road vuole essere molto di più che una semplice proposta di canzoni, ma intende coinvolgere il pubblico quasi a diventare il sesto componente della band, facendolo ballare sulle note funk ed emozionare con i brani più intimisti.

I biglietti si possono acquistare già in prevendita sul sito ufficiale del Teatro della Tosse, al costo di €. 5,00, oppure direttamente la sera stessa del concerto alla cassa de La Claque.

RedLine è nome d’arte di Luca Cerati (Genova 1999). La sua strada musicale è iniziata nel settembre 2017, quando ha esordito sul web con una cover di Fred De Palma e Shade (“Se i rapper fossero noi”) riadattata su base di The Real Slim Shady di Eminem.

Nel febbraio 2019 ha presentato su YouTube “Forse”, brano abbinato ad un video-clip realizzato nella splendida cornice di Borgio Verezzi. Nell’estate del 2019 viene chiamato ad aprire il concerto di Gabry Ponte e a settembre si esibisce come ospite al concorso “Genova per voi”, cantando un adattamento de “Il Bombarolo” (da De Andrè), davanti al rapper Willie Peyote.

Il 25 dicembre 2019 ha pubblicato il singolo “Tritolo” prodotto da MAE (Roberto Maenza), al quale fa seguito il video di Angelo Tessore.

Nell’ estate 2020 ha lanciato su Spotify il singolo “Pellicole” scritto insieme a Matteo Della Monica, prodotto da EXIT (Eliseo Lepori).

A gennaio 2021 esce “Distrutto”, seguito a marzo dello stesso anno dal video relativo, sempre realizzato insieme ad Angelo Tessore. Partecipa alla prima edizione del “Concerto di Primavera” organizzata da La Claque di Genova, accompagnato al basso e alla console da Davide Vallarino, aggiudicandosi la vittoria.

A giugno 2021 esce il singolo “Vieni da me” (feat. Carlotta), brano che precede l’uscita del suo primo EP, “ROAD”.

Fonte: Teatro della Tosse – La Claque

www.ponentevarazzino.com