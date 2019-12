Il 1^ blogger influencer tour a Finale Ligure

Lo scorso weekend 2 blogger influencer tour rivolti al target family.

Finale Ligure e il Villaggio di Natale: destinazione a misura di famiglia.

Si è svolto lo scorso week end il primo blogger influencer tour previsto dal Villaggio di Natale in collaborazione con il Comune di Finale Ligure.

Finale Ligure, 11 dicembre 2019

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di comunicazione del Natale di GiuEle, con l’obiettivo di far conoscere l’offerta natalizia del Villaggio e di Finale Ligure a un pubblico nazionale sempre più vasto, con particolare attenzione al segmento family, verso il quale il prodotto si rivolge.

Oltre ai Pozzoli’s Family – che a causa della tournee in corso nei teatri italiani non hanno potuto essere presenti, ma che hanno comunque voluto lasciare un messaggio sul Villaggio di GiuEle e su Finalborgo al quasi milione di follower delle loro pagine social – sono stati presenti alla tre giorni: Bambini con la Valigia, Bimbi e Viaggi e Crinviaggio.

“Credo – spiega Elena Granaiola dal Villaggio di GiuEle – che far provare direttamente il prodotto turistico, nel nostro caso il Villaggio di Natale, e la relativa destinazione sia una modalità vincente di promozione. Sempre più ampie fasce di pubblico si affidano ai consigli di viaggio che vengono forniti in rete. È importante ingaggiare professionisti qualificati per i vari cluster di target e i vari segmenti di offerta in modo da aprire una relazione trasparente e duratura con le proprie audience di riferimento”.

Venerdì sera, dopo l’aperitivo al San Pedro in Piazza dei Cannoni, gli influencer sono stati accolti al Villaggio di GiuEle per la Cena con Babbo Natale. La mattina di sabato è stata dedicata alla scoperta della passeggiata e del budello di Finalmarinacon una degustazione di focacce della Panetteria Pippo. Nel pomeriggio, invece, le tre famiglie sono rimaste al Villaggio di Natale a provare tutte le varie attività e attrazioni offerte: l’area del Magic Land; i Mercatini negli chalet in legno; lo Spettacolo La Magia del Tempo; il Villaggio degli Elfi e tutte le altre esperienze proposte. La domenica è stata invece dedicata interamente alla visita e alla scoperta di Finalborgo: il Museo Archeologico con i relativi laboratori, dove le famiglie si sono cimentate, seguite dall’esperta guida archeologa, nella preparazione di unguenti profumati come in epoca romana; quel gioiello appena rstaurato che è il Teatro Aicardi – sorto nell’anno 1800 è il più antico teatro ligure; e le vie e attività commerciali del Borgo. Dopo il pranzo presso la location storica di Ca di Nì si è proseguito con la visita al Forte di san Giovanni da dove si è potuto ammirare il panorama delle valli finalesi, per concludere la giornata con le squisite degustazioni di Cioccolato a Palazzo, ormai storica manifestazione del dicembre finalese, ospitata nel magico complesso dei Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo.

“La tre giorni – racconta Federico Alberto di Studiowiki – ha sicuramente riscosso ampio successo: lo si può vedere dalla qualità e quantità di storie e post – sia Facebook, sia Instagram – che Giulia, Milena e Cristina, questi i nomi delle tre mamme influencer, hanno postato. Dobbiamo registrare con soddisfazione i complimenti per l’organizzazione e per la qualità delle esperienze che Finale Ligure ha offerto in questa vincente sinergia pubblico-privata”.

Che il mercato turistico abbia subito negli ultimi venti anni una svolta che possiamo definire epocale è ormai sotto gli occhi di tutti. Il digitale ha stravolto le modalità di scelta, prenotazione e fruizione dell’esperienza turistica nel suo complesso: prima, durante e dopo la vacanza. Di conseguenza anche l’intera filiera di offerta dei servizi al turista è cambiata e si è evoluta adattandosi alle nuove esigenze della domanda. Dalle O.T.A. agli operatori sulle destinazioni, il mercato è ormai completamente integrato.

Aggiunge l’Assessore al turismo, del Comune di Finale Ligure e Cultura Claudio Casanova: “lo scopo di questi tour è rinforzare il nostro posizionamento sul target family, che insieme all’outdoor rappresenta la nicchia di mercato più ambita e ricercata per l’offerta balneare. Siamo molto contenti che gli influencer siano rimasti soddisfatti e che il territorio sia stato consono alle loro aspettative”.