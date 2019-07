IBSA Judo 2019. Campionati europei di judo per ipovedenti e ciechi

Carolina Costa, atleta azzurra, conquista l’oro nel judo

Continuano a Genova i Campionati europei di judo per ipovedenti e ciechi presso il Palazzetto dello sport RDS Stadium a Genova. Si è appena concluso il secondo giorno e con esso tutte le gare relative agli incontri individuali, i quali oggi hanno portato grande soddisfazione alla federazione italiana FISPIC, all’organizzazione locale e a tutti i tifosi e i sostenitori degli atleti italiani, grazie alla medaglia d’oro vinta dalla campionessa Carolina Costa.

Dopo l’oro dello scorso maggio al “IBSA Judo Grand Prix” di Baku in Azerbaijan e il più recente bronzo di 20 giorni fa negli Stati Uniti al “Torneo di Qualificazione” di Fort Wayne, ora conquista la medaglia d’oro proprio nella sua Italia. Ieri durante gli allenamenti aveva dimostrato molta tensione in proposito viste le grosse aspettative e i tanti riflettori puntati su di sé. Ma oggi ci ha dimostrato non solo la sua bravura e la sua grande esperienza nel judo, ma anche, come ci ha svelato, la sua grande capacità di concentrazione.

Dice infatti: <<Ci sono state delle difficoltà, soprattutto durante la finale di oggi pomeriggio. Ma io sono stata molto dentro la gara con la testa. La mia avversaria ha utilizzato tecniche scorrette che in una finale europea non si dovrebbero vedere. Alla fine gli arbitri se ne sono accorti…e io ho vinto.>>

E infatti verso la fine dell’incontro l’arbitro ha richiesto l’intervento della giuria tecnica per esaminare il replay che si è concluso con il decreto di Carolina come la vincitrice assoluta della categoria +70kg.

Molto soddisfatta dunque del risultato ottenuto, ma è già pronta per il prossimo obbiettivo: Tokyo 2020. Proprio lì l’aspettano le Paralimpiadi per cui questi Campionati di Genova sono stati importantissimi in quanto validi come ultimo punteggio per le qualificazioni.

<<Un pensiero speciale va a tutti gli atleti italiani della nazionale che hanno partecipato e ancora partecipano a IBSA Judo 2019>> racconta il Presidente FISPIC Sandro Di Girolamo <<anche se non hanno conquistato il podio. E’ importante esserci. Questi atleti sono tutti valorosi.>>

Michela Peli infatti l’abbiamo vista arrivare in semifinale nella stessa categoria di Carolina. Si è battuta duramente per conquistare il bronzo. Ha concluso il suo percorso con un validissimo 5° posto.

Le gare intanto al’RDS Stadium proseguiranno domani, ultimo giorno dei Campionati, con le squadre delle nazionali.