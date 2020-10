Intervento in via Felice Cavallotti, in Albaro, per un paio di tapparelle divelte dal vento. Le tapparelle, sferzate da un forte vento, stanno pericolosamente muovendosi su terrazzi di un’abitazione.

Sul posto sono presenti la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

L’area è stata isolata con del nastro bianco e rosso. Sul posto è giunta anche un’autoscala. (Ringraziamo per il video e le foto Antonietta)

AGGIORNAMENTO

Ora si stanno svolgendo le operazioni di rimozione della tapparella pericolosa.