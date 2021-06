I ragazzi della Cepim diventano i cadrai del porto di Genova

“Genova insieme si cresce”: I ragazzi della Fondazione Cepim diventano i cadrai del porto di Genova, dalle 9.30 alle 14.30 di sabato 5 e 12 giugno. Associazione Storia di Barche hanno organizzato evento.



I ragazzi della Fondazione Cepim diventano i cadrai del porto genovese e sbarcano in Darsena per cimentarsi nella preparazione di un piatto tradizionale a bordo dei gozzi dell’Associazione Storia di Barche. L’iniziativa di cultura marinara “Genova insieme si cresce” è organizzata da Associazione Storie di Barche e Fondazione Cepim in collaborazione con il Mu.MA e il Galata Museo del Mare.

Per due sabati, nella mattina e nel pomeriggio, i ragazzi si impegneranno nella rievocazione storica dell’attività del cadrai, preparando a bordo dei gozzi dell’Associazione un piatto tradizionale della cucina ligure. L’iniziativa prevede la preparazione della caponata alla ligure a bordo dei gozzi, attività didattiche sulla banchina De Mari, di fronte al Galata Museo del Mare.

Per questioni igienico sanitarie legate al Covid, non verrà effettuata alcuna distribuzione al pubblico del cibo preparato dai ragazzi. Il progetto, vincitore del bando ministeriale EduCare, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nasce con l’intento di favorire una reale integrazione fra i ragazzi con disabilità attraverso il gioco e l’arte manuale.

I temi conduttori sono gli antichi mestieri del mare del territorio genovese accompagnati dalla narrazione di imprese e avventure del passato. I mestieri e le attività proposte in un gioco di squadra sono quelli del marinaio, il maestro d’ascia, il velaio, il cordaio, il vasaio, il pescatore, il salatore di acciughe, il cadraio. ABov



Per ulteriori informazioni contattare Costa Edutainment Tel.0102345322, mail stampagalata@costaedutainment.it

Per informazioni su Storia di Barche Roberto Guzzardi cellulare 3407893160